Los descendientes de Moctezuma resisten: “Queremos dignificar el legado de México”

“Queremos dignificar el legado de nuestro México original ”, dijo Ituriel Moctezuma en entrevista con este diario donde deja claro que la honra comienza por el lenguaje: no fue conquista, sino invasión, dice. No eran sacrificios humanos, sino “muertes honrosas” reglamentadas como la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos.

