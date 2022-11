La Secretaría de turismo con el gobierno de Quintana Roo, traen una nueva forma de diversión para el estado.

Luchatitlan:

The official house of lucha libre llega a Cancún

El Secretario de turismo, Miguel Torruco y la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama inauguran Luchatitlán

The official house of lucha libre.

La llegada de las luchas traerá una nueva experiencia para los visitantes de Cancún.

La Secretaría de Turismo de México con la Lucha Libre AAA Worldwide, escriben una nueva historia, con la llegada de la lucha libre como parte de la cultura popular mexicana.