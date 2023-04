LUTO EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO, FALLECE DE FORMA INESPERADA JULIÁN FIGUEROA.

Este día domingo con tristeza se reporta el fallecimiento de Juliáncito como lo conocían entre las personas que conocieron a, su papá Joan Sebastián y la excelente actriz Maribel Guardia esta de luto el medio del espectáculo. Fue encontrado sin vida en su residencia de la Ciudad de México. Se da a conocer en las redes sociales la muy triste noticia y lamentable fallecimiento de Julián Figueroa Fernández, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Las autoridades informan qué no vieron signos de violencia en el lugar pero aun faltan las investigaciones del famoso joven de 28 años que falleció en su hogar en la Ciudad de México. Informan qué las autoridades llegaron a su domicilio alrededor de las 20:00 del domingo, donde encontraron el cuerpo sin vida, del cual no se reportaron signos de violencia. Hasta el momento todo esta en silencio y guardan total hermetismo en esta investigación qué lastima al mundo de la música. Descanse en paz Julián Figueroa. Www.elcambiodemexico.com

