Madre de J Balvin está hospitalizada por covid; cantante pide que oren por ella

La madre de J Balvin se había dado a notar cuando reprendió a su hijo en medios locales, tras la polémica generada por el video de su canción “Perra”. Aseguró que no reconocía a su hijo en esa canción. El video finalmente fue retirado de las plataformas por la controversia generada. El conocido como el “Príncipe del Reguetón” terminaría por pedir disculpas , asegurando que no era su intención ofender a nadie.

