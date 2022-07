Madre obligó a su hija de 18 años a pagar renta para seguir viviendo en su casa; video se hace viral

Además, la mujer añadió que con esta acción ha enseñado a su hija “a no firmar cualquier cosa que le pongan enfrente” y a “tener un historial crediticio”. Por último, aseguró que su hija no tiene que pagar “por su coche, seguro, ni por su celular”.

“Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, dijo.