Maestros de la UNAM ‘eran aplaudidores del régimen de corrupción’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que los maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “eran aplaudidores del régimen de corrupción“.

Te recomendamos: AMLO y la UNAM, en nuevas críticas ahora por médicos ante COVID-19

“Se llegó al extremo de que la mayoría de los maestros eran aplaudidores del régimen de corrupción, y estoy hablando de las ciencias sociales, se cundió de derechismo”, expresó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que se han malinterpretado sus declaraciones de los últimos días sobre la máxima casa de estudios.

Destacó que la UNAM es una institución importantísima e histórica del país, por lo que tiene interés en que se mantenga así.

“Me interesa mucho que esta institución importantísima, histórica, en nuestro país siga siendo una gran institución”, comentó.

López Obrador deseó que en la UNAM no se mantengan “cotos de poder, influyentismo, que no coopten a investigadores, a maestros y que no castiguen a los que no están de acuerdo con las posturas anti neoliberales“.

Criticó que se premien a personas acusadas de corrupción llevándolas a trabajar a la UNAM.

“Cómo es posible que hay una gente cuestionada por un mal manejo en una institución y se va a la UNAM como premio”.

López Obrador señaló que la denuncia ayuda mucho a la transparencia.

Estas declaraciones del Presidente de México se dan tras las denuncias sobre una presunta defraudación en la UNAM, cometido por una empresa de Estados Unidos.

Con información de N+

RAMG

Fuente: Televisa