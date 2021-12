Malasia detecta el primer caso de la variante ómicron de COVID-19

Malasia ha detectado su primer caso de la variante ómicron de la COVID-19 , informó este viernes el Gobierno, que detalló que se trata de un viajero que llegó de Sudáfrica hace dos semanas.

El ministerio de Salud informó de que el afectado, que no presenta síntomas, es un estudiante que volvía de vacaciones y que estaba completamente vacunado.

“Es importante señalar que este caso llegó a Malasia el 19 de noviembre, antes de que Sudáfrica informara del primer caso detectado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la nueva variante”, apuntó en su cuenta de Twitter el ministro de Salud, Khairy Jamaluddin.

The Omicron case is a student, legitimately studying in Malaysia, coming back after visiting family in South Africa. Complied with pre-departure testing, on-arrival testing, fully vaccinated, stayed home during quarantine. Let’s be measured in our comments & reaction. https://t.co/YWDkfA5LEq

— Khairy Jamaluddin 🇲🇾🌺 (@Khairykj) December 3, 2021