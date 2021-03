Mamá influencer no permite que sus hijos la molesten después de las 7: “¡No soy su esclava!”

En redes sociales, muchos padres y madres de todo el mundo simpatizan con el estilo de la señora Hall. Después de todo, criar a un niño ya es un trabajo de tiempo completo; siete en cambio, debe ser un desafío casi imposible. También hay quienes señalan que esta mujer no debería tener tantos niños bajo su cuidado si no va a estar disponible cuando se necesite.

“No soy tu mamá, no estoy aquí. No soy tu esclava, solo soy una estatua de una mujer que hace una hora te limpió el trasero y ahora está bebiendo vino charlando por teléfono con su hermana”.