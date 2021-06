Manada de elefantes salvajes se acerca a la ciudad china de Kunmíng

Una manada de 15 elefantes salvajes se acercaba este miércoles, 2 de junio de 2021, a la ciudad de Kunmíng, capital de la provincia china de Yunnan, desafiando los intentos de redirigirlos después de un viaje de varios cientos de kilómetros desde la selva hacia el sur.

El grupo de elefantes asiáticos, que incluye tres crías, originalmente vivía en una reserva natural, según la agencia oficial Xinhua. El grupo recorrió casi 500 kilómetros por carreteras y campos de cultivo durante los últimos meses.

En la tarde del 2 de junio, los paquidermos se encontraban a pocos kilómetros de los límites de Kunmíng, ciudad de unos 8 millones de habitantes, según el canal de televisión estatal CCTV.

A herd of 15 wild elephants was approaching the city of Kunming, the capital of southwest China’s Yunnan province, defying attempts to redirect them after a journey of several hundred miles from forests to the south https://t.co/tRBMyk85zO pic.twitter.com/6KEw4rdxxY

— Reuters (@Reuters) June 2, 2021