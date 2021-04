‘Mañaneras de AMLO’ no podrán transmitirse de manera íntegra durante campañas: INE

El presidente del INE precisó que “la libertad de expresión no es la misma para un periodista que para un particular para cualquier persona que para un funcionario público, porque los dichos de un funcionario público tienen consecuencias y las consecuencias de los dichos de un funcionario público deben de actuar de manera responsable”.

“Le llamaron primero, tutela preventiva y luego la llamaron tutela inhibitoria que quiere decir, que se le ha llamado al presidente a que sea responsable que cumpla con la Constitución, que no viole ese mandato, que desde su investidura intervenga. Son comentarios que pueden distorsionar la equidad de la contienda. En pocas palabras se vale durante las campañas, durante los procesos electorales que haya quien hable bien a favor del gobierno o hable a favor del gobierno y quien habla en contra, sí claro, se vale pero no le toca a los funcionarios públicos, le toca a los partidos políticos y a sus candidatas y candidatos, en su actuación y sus dichos, tienen que mantener el principio de imparcialidad”, declaró Córdova.

“Las conferencias mañaneras del presidente de la República, se asume que son un espacio no sólo de información sino también de promoción de los logros de gobierno; a partir de principios de abril empiezan las campañas en todo el país de diputados y de senadores ; perdón de diputados federales , en algunos casos incluso antes porque hay elección de gobernador , entonces en esos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Por supuesto que, si un medio de comunicación transmite un byte, una expresión, algún comentario, eso se puede porque tiene interés noticioso pero el criterio, repito, hoy vigente es que la transmisión íntegra, eso es propaganda gubernamental , la constitución dice con todas las letras que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales así es que ese criterio es el que vamos a aplicar”.