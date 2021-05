Manifestantes colombianas denuncian violencia sexual por parte de policías

“Sabemos que nosotros estamos teniendo un subregistro simplemente porque no nos alcanza a llegar a toda la información y porque no todas las personas violentadas denuncian”, explicó la investigadora de esta ONG, Emilia Márquez.

La Policía se defendió este jueves y dijo que los hechos no eran verdad, ya que la joven no estuvo en dependencias policiales porque detectaron que era menor de edad y fue devuelta a su abuela en perfecto estado, como alegó el comandante de la institución en Popayán, general Ricardo Alarcón.

Con pancartas de “Policía, no me violes” o “Las mujeres no somos botín de guerra” y con gritos contra el patriarcado o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, dos centenares de personas se congregaron este 14 de mayo, en una de las protestas convocadas, frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) , una especie de comisaría, del barrio La Soledad, en Bogotá.