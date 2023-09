“De modo que en diciembre de este año, porque no podemos dejar obras inconclusas, aunque continúe la transformación, más vale prevenir y no dejar nada pendiente, por eso en diciembre se va a inaugurar el Tren Maya”, remarcó. Recordó que el Tren Maya recorrerá Palenque, Tenosique, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal y Calakmul a lo largo de mil 554 kilómetros.

