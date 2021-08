Marcelo Ebrard confirma que no hay mexicanos registrados viviendo en Afganistán

Les comparto que nuestra embajada en Theran – es concurrente para Afganistán, en Kabul no tenemos sede – me reporta continúa sin reporte de connacionales registrados en aquel país . Estamos atentos a los acontecimientos.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard informó que hasta el momento no se reportan connacionales registrados en Afganistán , de acuerdo con la Embajada de México en Theran , concurrente para aquel país ya que no hay una sede en la capital Kabul.