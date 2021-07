María del Rosario Espinoza: una trayectoria histórica en el Taekwondo

“Si me hubieran dicho que el ciclo olímpico iba a durar cinco años, no sé si lo hubiera hecho, pero ahora sé que estoy en la recta final”, reconoció la atleta, quien en ese entonces aún debía ganarse su lugar en la justa olímpica japonesa, algo que finalmente no llegó.

“Me visualicé como Joaquín Capilla en el mural del COM, así como estamos varios medallistas olímpicos y no solo una vez, sino varias veces, a pesar de que cada ciclo olímpico no ha sido fácil”, recordó y reconoció la atleta mexicana.

“Entrenaba en el Comité Olímpico Mexicano (COM) en ese momento y veo el mural con Joaquín Capilla y me dije: ‘puedo hacer eso, estar en varios Juegos Olímpicos.