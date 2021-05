MC pide a AMLO sacar las manos de elecciones 2021; respalda a Samuel García

Samuel García dijo que seguirá en campaña y no se va a detener ya que no le han notificado nada oficial y comentó que se enteró de la noticia en una cena familiar cuando estaba celebrando el 10 de mayo. Él está a la orden de cualquier autoridad federal en las calles de Monterrey .

“Es lo que él quiere sembrar, Andrés Manuel es muy mañoso, se ha quedado en eso, perdón que se los diga, es político de plaza pública, él cree que gobernar es hablar, por eso andaba ahí recorriendo el país y hablando de plaza en plaza aunque hubiera 3, 4, 5 personas, lo suyo es hablar y el país requiere ser gobernado y para gobernar hay que trabajar, hay que dar resultados, este es un gobierno sin resultados, es un gobierno de perorata, ha convertido como plaza pública sus mañaneras, de verdad con el mejor propósito Andrés Manuel te invitamos a que te conviertas en presidente de la República, asume tu responsabilidad, cumple lo que establecen las leyes, no las violentes, no trates de capturar a los otros poderes del estado, actúa como jefe de estado, actúa como estadista, no como merolico de pueblo”, comentó Dante Delgado.