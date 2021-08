“¡Me encanta!”: La respuesta de Tom Daley a la artesana mexicana que tejió su muñeco

“Me encanta”, fue el mensaje que se compartió desde la cuenta de Made with love by Tom Daley.

El clavadista está usando sus habilidades de tejido para crear conciencia, y fondos muy necesarios, para Brain Tumor Charity, con sede en el Reino Unido, en memoria de su padre, Robert, quien murió de cáncer cerebral en 2011, un año antes del debut olímpico de Daley, en 2012. El británico vende sus creaciones a través de la cuenta de Instagram, Made with love by Tom Daley.