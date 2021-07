México alista aprobación de la vacuna contra COVID-19 de Moderna: Ebrard

No se sabe si la vacuna prevendrá la infección y protegerá de la transmisión a otras personas. La inmunidad se mantiene durante varios meses, pero todavía no se conoce la duración completa. Estas importantes cuestiones están en proceso de estudio.

Con arreglo a los datos recogidos hasta la fecha, las nuevas variantes del SARS-CoV-2, en particular B.1.1.7 y 501Y.V2, no alteran la eficacia de la vacuna de ARNm de Moderna. El seguimiento, compilación y análisis de los datos sobre las nuevas variantes y sus repercusiones en la eficacia de las vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas de la COVID-19 continúan.