México asolado por la violencia, requiere unirse: Nuncio Franco Coppola

Al concelebrar la misa de mediodía en el Día Mundial de la Paz en la Basílica de Guadalupe, Franco Coppola, nuncio apostólico en México, expuso que nuestro país tiene mucha abundancia, pero muy afectado por la violencia.

“Cómo lograr la paz en un país tan bueno, tan rico, tan fiel, tan creyente, y perdón tan asolado por la violencia, por la muerte, ¿cómo lograr la paz? y hoy el Papa pienso que nos da la respuesta, claro no es nada fácil, pero es el camino que tenemos que emprender, no se puede lograr la paz si hay división, hay que juntarse, hay que unirse, la paz es un valor que merece, que ponemos de lado las diferencias que normalmente haya entre las personas”, dijo Franco Coppola, nuncio apostólico en México.

En la misa de mediodía en el primer día del nuevo año, el nuncio apostólico subrayó en su homilía que México aún tiene un alto nivel de pobreza por lo que requiere elevar el nivel de instrucción educativa y un trabajo digno para todos.

“En un país que es rico, no es África, México, tiene muchísimos recursos materiales y humanos en un país que es rico, hay una parte que vive dignamente y hay una mayoría que vive pobremente, en pobreza, le falta lo necesario, le falta la instrucción, le falta un trabajo digno, de esta manera no hay paz, he visitado lugares de nuestro país donde hay los edificios, hay las escuelas, pero no hay maestros porque no se animan a ir, porque es peligroso”, comentó Franco Coppola, nuncio apostólico en México.