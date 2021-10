México es un país atractivo para la inversión extranjera: Tatiana Clouthier

“Yo no puedo saber qué van a definir ustedes, qué van a decidir ustedes. Nosotros somos respetuosos de la división de poderes y, en ese sentido, la reforma como está y como cualquier otra, son reformas que se plantean, que ustedes deben de entrar a hacer su propio análisis. La gente tiene los ojos puestos en el país, la gente quiere seguir invirtiendo en nuestro país y si no fuese así, no seríamos ahorita el primer socio comercial de Estados Unidos ”, mencionó Tatiana Clouthier .

You may also like