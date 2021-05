México ha recibido más de 29 millones de vacunas contra COVID-19

“Eso se tiene que analizar a nivel de cada unidad médica, o sea si llegó al amarillo, muy bien pero si en algún punto de la epidemia vamos a suponer que el punto más alto que estuvimos allá por diciembre yo llegué a tener mil camas clasificadas para la atención de pacientes COVID, el lineamiento me dice que mientras la epidemia en México no termine, pues yo de esas mil camas debería de tener como mínimo siempre 300 camas disponibles o sea es ese 30% y obviamente si la entidad después de haber estado en verde o amarillo por alguna condición regresa un nivel superior, deben nuevamente reconvertir y volver a la capacidad de atención que tenía en un momento determinado para efectos de toda la atención”, José Luis Alomía, Director General de Epidemiología.

