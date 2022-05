México lamenta y extiende su pésame tras masacre en escuela de Texas

El gobierno de México lamentó y extendió su pésame tras la masacre en escuela de Uvalde, Texas.

La dependencia federal mencionó que ofrecerá todo el apoyo consular a las personas mexicanas que así lo requieran.

Puso a disposición el número de emergencia del consulado de México en Eagle Pass, Texas: (830) 281 1952.

Un hombre armado abrió fuego en una escuela primaria al sur de Texas el martes y mató a 14 estudiantes y un profesor, antes de morir, dijo el gobernador Greg Abbott a periodistas, sobre el episodio más recientede una epidemia de violencia armada en colegios de Estados Unidos.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.

Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.

I’ve instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022