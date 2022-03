México no es colonia de Rusia, EEUU y China: AMLO por supuestos espías rusos en el país

México ha condenado enérgicamente la invasión rusa y ha apoyado el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. No obstante, ha dejado claro que no impondrá sanciones ni enviará equipo militar.

“Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en esto”, concluyó.

“México es un país libre, independiente y soberano, debe saberse, cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarle telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos.