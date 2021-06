México vs Panamá: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo este partido amistoso?

Este México vs Panamá será una de las últimas pruebas que la Selección Mexicana Sub-23 enfrente de cara al inicio de Tokyo 2020, por lo que los jugadores deberán aprovechar al máximo la oportunidad, ya que la lista de convocados a la justa veraniega aún no es publicada y este juego podría ayudar a definir a los convocados.

