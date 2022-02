Migrantes protestan por segundo día consecutivo en Tapachula, Chiapas; exigen que frenen detenciones

“Hoy tenía que atendernos el general de migración, nos dijo que hoy a las nueve de la mañana nos atendía… Los papeles para seguir adelante, no pedimos más nada, o sea no nos quieren aquí soluciónennos el problema y nosotros nos vamos”, destacó Jairo Meza, migrante de Venezuela.

“Ahora mismo hay 500 cubanos aquí, y no han dado una respuesta, queremos continuar para adelante, para conseguir trabajo, porque aquí en Tapachula no nos dan trabajo, queremos ir para el DF de ahí para adelante”, dijo Pilar de la Cridad Bravo de la Cruz, Migrante de Cuba