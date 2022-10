Miles de personas protestan en Francia para exigir aumento salarial

“Hay que resistir. Todos los derechos están siendo atacados. Si no hacemos nada, no logramos nada”, dijo a AFP Frédérique, una auxiliar de enfermería de 53 años, antes de participar en la marcha celebrada en París bajo un cielo gris.

“Si no bloqueamos, no nos escuchan”. Miles de personas manifestaron este martes en Francia , donde se vive una jornada de huelga para reclamar aumentos salariales que compensen la inflación y solidarizarse con los huelguistas de refinerías.