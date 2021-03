Miley Cyrus dedica carta a “Hannah Montana” a 15 años del estreno de la serie

El 24 de marzo de 2006 es un día especial para Miley Cyrus, pues ese día se transmitió el primer capítulo de la serie infantil “Hannah Montana”, misma que serviría para lanzarla al estrellato y, 15 años después, recordó la fecha escribiendo una extensa y sentida carta al personaje juvenil.

A través de sus redes sociales, Cyrus hizo pública una carta para su primer gran personaje y en el pie de foto del texto señaló: “Querida Hannah, todavía te amo 15 años después”.

“Hola Hannah. Ha pasado bastante tiempo. 15 años para ser exactos. Desde la primera vez que me coloqué esas mechas rubias sobre mi cabeza en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me enfundé una bata rosa con las letras HM brillando sobre un corazón. No lo sabía entonces… ahí es donde vivirías para siempre, no solo en el mío sino en el de millones de personas a lo largo del mundo”, fue el inicio escrita -parece ser- por puño y letra de la cantante de 28 años.