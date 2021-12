Modelo es desinvitada de boda porque se veía “demasiado bien”; la novia era su amiga

“La belleza de otra mujer no hace que tu belleza se desvanezca y me gustaría que más gente lo entendiera y tuviera confianza”, dijo Alena Yildiz para Insider.

El día de la boda finalmente llegó y, como estaba presupuesto, Alena no fue parte de la ceremonia, y aseguró que la novia dejó de ser su amiga. “Me hizo sentir que no tenía ningún valor para ella como amiga” , detalló la joven.