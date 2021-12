Monreal asegura que Gertz Manero está dispuesto a comparecer ante el Senado

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, reveló que se encontró con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y se manifestó dispuesto a comparecer ante esta Cámara.

En entrevista, el legislador dijo que próximamente se decidirá la fecha.

“Él no se opone, me dijo pónganse de acuerdo, yo estoy dispuesto a ir, el me comentó no tengo nada que esconder y estoy limpio, y yo le creo, yo lo vi tranquilo, con aplomo y dispuesto a enfrentar cualquier circunstancia, en el Senado estamos valorando, pero yo sí quiero expresarles con contundencia que hasta ahora yo he visto su desempeño y su actitud correcta, si hay elementos que hagan presumir lo contrario, la ley tendrá que actuar”, señaló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.