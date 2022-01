Monreal manifiesta respeto y gratitud a senadores que se inconformaron por creación de comisión Veracruz

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, hizo llegar un mensaje a sus compañeros de bancada, previo a la realización de la asamblea plenaria, donde alistarán su trabajo legislativo, este fin de semana. Ahí les reiteró que la Comisión especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violación al estado de derecho en Veracruz llegó a su fin

Y a los treinta senadores que se inconformaron públicamente con él, por haber promovido esa comisión para cuestionar el gobierno del morenista Cuitláhuac García, les reiteró su respeto y afecto personal.

El senador Monreal escribió: “Quiero expresarles que asumo con toda responsabilidad seriedad y humildad que es un grupo considerable de senadoras y senadores no me acompañó en esa decisión, por lo que no sería responsable de mi parte profundizar la diferencia que después podría provocar mayor división. No ayudaría al presidente de la República, a la cuarta transformación y a nuestra causa”.

Y agregó: “A las compañeras y los compañeros que firmaron y que no estaban de acuerdo con la resolución de integrar la comisión, les refrendo mi respeto y mi aprecio personales. Sé que todos actuamos de buena fe”.

En el mensaje, Monreal aseguró que nunca le han acompañado en su vida pública ni la indiferencia, ni la ingratitud.

Advirtió que seguirá luchando de manera personal como senador de la República, pero sin involucrar al grupo parlamentario en la defensa abierta y clara de José Manuel del Río Virgen.

Sin embargo, se comprometió a hacerlo de manera personal, sin involucrar a la bancada.

En el mensaje, señaló: “Haría lo mismo por cualquiera de ustedes o de mis colaboradores y colaboradoras que, siendo inocentes, los acusaron injustamente alguna estructura del poder”.

Además, les informó que, en el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, preso en Veracruz, se concedió la suspensión definitiva al amparo interpuesto, lo que aseguró, es un indicio claro de que obtendrá su libertad, si las autoridades actúan con respeto al Estado de derecho, aunque nada podrá reparar el daño moral que la privación de su libertad la causa.

