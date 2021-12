Monreal pide serenidad a Morena ante acuerdo del INE sobre revocación de mandato

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, llamó a la serenidad de sus correligionarios, ante el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer de forma temporal actividades para la organización del proceso de revocación de mandato.

Hizo esta convocatoria luego de que un sector de Morena anunció que presentará una denuncia penal e incluso juicio político contra los consejeros que votaron por el acuerdo.

“Pero ese exceso, extralimitación de sus facultades y funciones, se puede combatir jurisdiccionalmente, no me pronuncio porque se lleve la denuncia penal, por ejemplo, yo creo que la política tiene que ser de entendimiento y de diálogo, creo que no está totalmente quebrado ni rota esa posibilidad, por eso me pronuncio por mantener serenidad y buscar canales de diálogo, todavía en este momento, para resolver el problema económico y no meternos en mayor profundidad, en conflicto de confrontación y generación de contraste entre órganos autónomos y poderes de la Unión”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.