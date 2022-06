Monreal rectifica sobre posible alianza de Movimiento Ciudadano a la coalición PRI-PAN-PRD rumbo al 2024

“Y si él dice que no van a ir en el bloque opositor con el PRD, PRI, PAN, creámosle a él. Yo expresé una posibilidad frente a la necesidad política de sobrevivir. Pero, él dice que su estrategia es caminar solos. Será más difícil para ellos. Pero, a lo mejor tienen un arma escondida, no lo sé”, señaló Ricardo Monreal.

“Le llamé ayer, extrañado de su declaración, y él hoy mismo ha hecho una rectificación porque le dije: ‘Ricardo estás hablando de un tema que no hemos tocado’. No encartamos ni descartamos nada, la nueva oposición se tiene que construir a más tardar en siete meses estamos seguros que va a ser por encima de los partidos, tiene que ser con actores verdaderamente representativos de la sociedad y, por supuesto, en su momento, habrán de tomarse decisiones, estoy seguro que para fines de enero no habrá duda de que hay una nueva oposición en México”, dijo Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.