Morena se enfrenta con los consejeros del INE por Revocación de Mandato

“Probablemente es tiempo, señores diputados, de dejar de escucharse a sí mismos y encender por algún momento la radio y la televisión, para poder constatar la poderosa campaña de difusión que se está haciendo, quien diga lo contrario, miente, hablemos con datos, no con rollos ni con falacias para hacer afirmaciones. Se han impreso más de 94 millones de boletas que desde el miércoles pasado ya están siendo distribuidas, falsedad, con todas las letras, falsedad de los dichos de quienes dicen que no habrá el número suficiente de boletas en las mesas de casilla, eso es una falacia, cada casilla tendrá el número de boletas correspondiente al número de ciudadanos enlistados en ellas para votar, quien diga lo contrario, seamos honestos, miente, ni más ni menos”, indicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.

“Alto, no más insidias, no más intrigas, no más ataques en contra del gobierno de México, del presidente de la República, consejero Córdova, consejero Murayama, consejeras y consejeros ustedes se han empeñado a lo largo de dos años por la vía de la coacción institucional en intentar lo que ni el PRI ni el PAN en las urnas, en 2018 pudieron conseguir que es socavar y derrotar a Morena y a su líder moral, ustedes consejeras y consejeros han caído en la pretensión de romper el orden constitucional y torcer la legalidad para minar y debilitar al gobierno”, dijo Mario Llergo, representante de Morena en el INE.