Movimiento Ciudadano designa a Dante Delgado como coordinador nacional

Por decisión unánime el senador Dante Delgado fue electo para ocupar la coordinación nacional del partido Movimiento Ciudadano.

Este sábado se realizó la cuarta Convención Nacional Democrática, en la que los delegados aprobaron por unanimidad la elección de Dante Delgado.

En su discurso, Dante Delgado pidió dejar de ver hacia el pasado y voltear la mirada hacia el futuro.

En este evento estuvieron presentes los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; de Nuevo León, Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, entre otros.

Después de ofrecer un discurso en el que aseguró que el partido Movimiento Ciudadano alcanzará un lugar importante para llegar a la presidencia de la República en el 2024, el gobernador de Jalisco dijo en entrevista que espera que la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador a su entidad, sea productiva.

Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que Movimiento Ciudadano ha logrado que al menos 3 de sus militantes estén considerados en las encuestas hacia la presidencia en 2024.

“Qué bueno que encuestas que antes no nos ponían ni para la gubernatura, hoy nos pone para presidenciables pero eso no nos va a desconcentrar, no me bajó, ni me subo, estoy concentrado en Nuevo León y para mí hoy el mensaje importante que hay que lanzar desde Movimiento Ciudadano es que es el futuro y que va a gobernar al país”, dijo Samuel García, gobernador de Nuevo León.