Muere el rapero estadounidense Biz Markie a los 57 años

Biz Markie , nacido en Nueva York , se ganó el apodo de “Príncipe payaso del hip-hop “, por sus canciones con letras divertidas, como “Pickin ‘Boogers”, de su álbum debut de 1988 “Goin’ Off”, “Let Go My Eggo” y “Chinese Food”.

Markie, que saltó a la fama con el éxito de “ Just a Friend ” en 1989, falleció con su esposa a su lado, informó Jenni Izumi, de Biz Markie Inc, en un comunicado.