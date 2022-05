Muere George Pérez, reconocido dibujante de DC Comics

Fue una figura clave en el relanzamiento de una “ Wonder Woman ” más cercana a sus raíces mitológicas griegas en 1987, y dejó “huella” en el Hombre de Acero, en la imagen del villano Lex Luthor en “ Action Comics ” o en el texto de “The Adventures of Superman”, agregó DC.

También fue la fuerza artística detrás de “Crisis on Infinite Eaths”, una amplia serie “que no solo celebró el 50 aniversario de DC sino que restructuró radicalmente la continuidad de los personajes”, señaló la editorial.

El artista fue aclamado por sus creaciones realistas que elevaron el estatus de varios personajes “antes pensados como meros compinches”, como en el caso de “ The New Teen Titans “, en el que trabajó con Marv Wolfman.