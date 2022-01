Muere Michael Lang, cocreador del festival de Woodstock

Lang fue junto a Artie Kornfeld, Joel Rosenman y John P. Roberts la mente detrás de Woodstock, el festival que a finales de los 60 reunió a más de 400.000 personas en una granja de Bethel (Nueva York) para escuchar a artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane o Santana.

