Mujer bloquea a amiga por ofrecerle trabajo en vez de prestarle dinero; “a mí no me gusta eso”, dice

La usuaria Peirov Emily ha logrado hacerse viral en redes sociales después de publicar un video en el que evidencia a una supuesta amiga que le pide dinero prestado y ella en cambio le ofrece trabajo para poder conseguirlo. Esta es la historia.

A través de su TikTok, la usuaria Peirov Emily dio a conocer la historia de una amiga – de la cual no revela el nombre- que le pidió prestados 800 pesos para poder comprarle leche y pañales a su bebé ya que se había peleado con su pareja, según la conversación de WhatsApp, de nombre Ángel.

Motivada por la petición, Peirov aprovechó el momento para recordarle a su amiga que ya le había prestado dinero en otras ocasiones pero no le había pagado y, sin embargo, le ofreció la oportunidad de darle trabajo para que dejara depender de Ángel.

Lo que parecía una gran oportunidad para que la “amiga” tuviera su propio dinero, se convirtió en una discusión, todo porque la mujer aseguró que “a mí no me gusta eso” refiriéndose a trabajar e incluso le recriminó a Peirov que no se metiera en su vida y que solo le habló para saber si le iba prestar el dinero.

La mujer, además, se atrevió a decirle a Emily que si le preocupaba que no le pagara, pues que se lo regalara, “al cabo que a ti te va muy bien”, a lo que Emily le dijo que para obtenerlo había que ganárselo. “Te estás haciendo una muerta de hambre”, continuó diciendo la amiga.

Pese a la discusión, Emily le aclaró a la mujer que no le prestaría el dinero, pero le volvió a ofrecer la oportunidad de trabajar, pero la opción volvió a ser rechazada.

“Ya te dije que a mí no me gusta eso (trabajar), si no me vas a prestar no me estés haciendo perder mi tiempo, pinche muerta de hambre”, dijo la amiga, quien además le dijo a Emily que no quería saber nada más de ella y que la iba a bloquear, a lo que Peirov no se opuso.