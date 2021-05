Naomi Campbell se convierte en mamá a los 50 años

La modelo Naomi Campbell anunció este martes 18 de mayo de 2021 en las redes sociales que tuvo a su primera hija y compartió una foto suya sosteniendo los pies de su bebé.

La publicación recibió 417,000 “me gusta” en las cuatro horas posteriores a su publicación.

La madre de Campbell, Valerie Morris Campbell, también compartió la misma foto con un mensaje felicitando a su hija. “Estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela”, escribió.

No se dieron a conocer detalles del nacimiento ni el nombre de la bebé.

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021