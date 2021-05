NASA difunde nueva panorámica del centro de la Vía Láctea

La NASA difundió una nueva panorámica del núcleo turbulento y superenergizado de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

La fotografía combina 370 imágenes tomadas por el observatorio orbital de rayos X Chandra, y describe miles de millones de estrellas e incontables agujeros negros en el corazón de la Vía Láctea.

Un radiotelescopio en Sudáfrica contribuyó al contraste de la imagen.

Unravel the threads of superheated gas and magnetic fields that make up the tapestry of energy of our Milky Way galaxy. 🌌

A new image from @ChandraXray brings to life the giant mosaic of data that weaves together this cosmic masterpiece. Discover more: https://t.co/UJZMMDe2Zg pic.twitter.com/jkNgFXk2z2

— NASA (@NASA) May 27, 2021