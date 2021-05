Netanyahu califica como logro extraordinario la ofensiva en Gaza

Sin embargo, subrayó que “el anuncio de tregua en Gaza no quiere decir que no se rindan cuentas por los crímenes que se han cometido durante estas jornadas sangrientas, siendo las mujeres y los niños la mitad de las víctimas” de la violencia, que dejó más de 230 muertos en la Franja.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abuelgeit, dio este viernes la bienvenida al alto el fuego en la Franja de Gaza tras once días de conflicto armado, aunque afirmó que la tregua no significa que vayan a quedar impunes los crímenes cometidos en este periodo.

“Hamás no se puede esconder más. La ofensiva ha sido un logro extraordinario”, afirmó el primer ministro en una comparecencia ante los medios en el primer día de tregua con las milicias islamistas de Gaza tras once días de escalada bélica.