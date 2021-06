New York Times gana Premio Pulitzer al Servicio Público por cobertura de pandemia de COVID-19

Te recomendamos: The New York Times ya gana más por su versión digital que por la impresa

El diario The New York Times fue galardonado este viernes, 11 de junio de 2021, con el Premio Pulitzer al Servicio Público por su cobertura de la pandemia de COVID-19 “que expuso las desigualdades raciales y económicas en Estados Unidos y más allá”.