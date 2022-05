‘Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos’: AMLO ante 100 mil casos en México

“Siempre me he reunido con ellos. Sí (se mantiene ese compromiso) y es un asunto de convicciones. Nosotros no somos falsos”, respondió al ser cuestionado al respecto.

“Puede ser que los buscamos y que antes no, es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres , y a partir de que llegamos se empezó a clasificar”, justificó López Obrador.

López Obrador fue cuestionado porque el pasado lunes 16 de mayo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó más de 100,000 personas no localizadas desde 1964, desde que hay registro.