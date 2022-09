Niño regresa de la escuela con casi 500 pesos; mamá descubre de dónde los obtuvo e historia se hace viral

El regreso a clases en México ha traído consigo momentos peculiares, como los niños saludando en la ceremonia a la bandera , o el caso de un niño que volvió a casa con casi 500 pesos , una cantidad de dinero que su familia no le dio y que no es muy común que los menores carguen, ¿qué sucedió? Esta es la historia.

