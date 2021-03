Niños migrantes huyen del crimen en su travesía de México a Estados Unidos

“Se mueve demasiado la droga, que son los marero, ahí pelean territorio. A mis dos niñas me las pidieron para la meterlas a vender drogas. Como nosotros no aceptamos, entonces nos amenazaron que, si no, nos delataban, iban a llegar a matarnos a nosotros, allá las iban a violar y las iban a matar”, reveló Eloísa Cáceres, migrante hondureña.

“Mi meta es quedarme acá, ya no quiero arriesgar a mis hijos hasta allá, simplemente quiero formalizarme y encontrar un trabajo, aquí, que me apoyen y que me ayuden, aquí, en México”, dijo María Carmen Lara, migrante de Honduras.

“Venimos huyendo porque pues allá hay mucha delincuencia y pues mucho marero y por peligro de muerte, uno no puede vivir allá en su país. Lo amenazan de muerte mis hijos no pueden estudiar; se los llevan de las escuelas”, contó María Carmen Lara, migrante de Honduras.