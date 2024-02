Nivardo Mena decide traicionar a López Obrador y la 4ta Transformación para irse con el PRD.

Debería el Partido del Trabajo aceptarlo nuevamente!! después de brincar de un partido a otros, al darse cuenta que ponen a otro candidato para buscar la presidencia en Lázaro Cárdenas Quintana Roo, busca la forma de retornar al PT y buscar la confrontación con Ysmael Moguel Canto como muchos lo conocen en su localidad, Mayito para afectar a la hora de conseguir el voto y para ganar las elecciones, no veo otra forma, si es Mayito, lo decidió Morena por encuesta, que motiva a Nivardo Mena, hacer una campaña inexistente para el, ahora abrir una casa de trabajo del partido y regalar pescado a los habitantes.

Acusado por construir una casa de millones de pesos, que hasta hoy no ha brindado una explicación que deje a los habitantes de Lázaro Cárdenas y en general de Quintana Roo con certeza de donde salió este dinero y me pregunto donde están los departamentos de gobierno que investigan la transparencia en bienes y gastos de servidores públicos.

Cuanto se puede confiar en quien decidió dejar al partido que lo llevo a obtener puestos públicos en su momento, y decide irse con el PRD para continuar dentro de la política, buscando la gubernatura del estado, al notar que este partido se la daría a Laura Fernández expresidenta de Puerto Morelos que del partido verde (PVEM) cambió al PRD, para dejarla como líder en el PRIANPRD vuelve a buscar como lograr la candidatura de gobernador de Quintana Roo, así llega al partido, Más apoyo social (MÁS) donde Mara Lezama Arrasó contundente en las elecciones y se convirtió en la primera gobernadora de este estado del Caribe.

Ahora, después de lo que decide el PT. Morena. Poner a Mayito Moguel como candidato único para buscar la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, como topo salió de su escondite donde pensaba que la 4ta Transformación lo buscaría para pedirle que regresará y poner él sus condiciones, u otros partidos lo buscaran, al verse desencantado, solo, aburrido de tener dinero, pero no el poder que acostumbra, decide recurrir a algún contacto que le debe tal vez algún favor del partido del trabajo y deciden que regrese a, tomar parte en las elecciones, contando que Mayito Moguel, es el candidato, su siguiente paso es pensar como llegar a tumbarle esta candidatura, lo más simple y que todos aprovechan en tiempo de elecciones es jugar con la necesidad de la gente, a través de una asociación civil decide regalar pescado a los pobladores, algo que está documentado con videos y notas en diversos medios de información, al mismo tiempo se aparece por las calles para ver que necesitan, en que puede ayudar a los pobladores.

Ahí es, donde comento que aprovechan la necesidad de la gente y eso debería atenderlo el instituto electoral, no es justo y no está bien, que lo realice por buscar un puesto político, si no recibe lo esperado, decide desaparecer para no ayudar a las personas, hasta que vuelva a pedir el voto o buscar recibir algún beneficio en la política, recordemos que fue presidente municipal y decidió renunciar al puesto para dedicarse a, su sueño desangelado de ser gobernador, era simple, todas las tendencias estaban a favor de Mara Lezama, él no figuraba en ninguna, seguramente le dolió perder tanto dinero en esta campaña que solo dejó en su currículum haber quedado en último lugar, ahora seguramente busca con desestabilizar al candidato actual que Decidió Morena en la encuesta o busca que otro partido observe su trabajo y decidan darle juego nuevamente, son personas que han brincado del PRI. PT. PAN. PRD. MÁS. No saben estar sin poder y menos sin el sustento económico que les deja la política, es momento que alguien detenga este conflicto en este municipio donde abrió una casa de campaña sin tener cercanía con el candidato local, acaso el encargado del PT se lo permite, sería bueno que hiciera algún comentario el presidente de este partido Alberto Anaya, que expliquen por qué este Sr. Nivardo Mena esta, aferrado a retomar la política en esta localidad, pasando por encima del respeto que debe existir entre los candidatos o aspirantes, que acaso por regresar de haber traicionado y decidir por el PRD, sin recibir nada, cambio por él (MÁS) Partido de Quintana Roo, tampoco tener nada, ahora regresa y le brinden las puertas abiertas de par en par.

Algo está pasando y deberían pensar en quienes regresan a sus filas. Si aceptar a otros partidos opositores, es un problema. ¿Cómo tomará la gente que traicione al partido, se vaya con la oposición y regrese como si nada hubiese pasado, tan amiguitos como siempre?

Espero que esto no quede en una nota simple y le den atención que requiere la gente y no busquen una confrontación que no necesita en este momento la 4ta transformación.

Continuará…..

Www.elcambiodemexico.com