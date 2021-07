“No admito ser corcholata de nadie”: Monreal dice que estará en la boleta 2024

Cuestionado por López-Dóriga sobre si está listo para no ser el elegido de Morena, Monreal aseguró que él estaba listo para serlo. “Si hay reglas claras, tienes que observarlas y cumplirlas, no tengo problemas con eso, en la democracia se gana y se pierde, pero estoy preparado para ganar, estoy bien de salud, con lucidez de pensamiento, con la experiencia acumulada en los años de servidor publico”, argumentó en su favor.

Monreal se presentó como “un aspirante normal” y no “un ambicioso vulgar”. “Me he preparado para esto muchos años y a pesar de que la campaña anticipada genera mucho ruido y descalificación, sí voy a estar ahí, puntual a la cita, y deseo estar en Morena, ser candidato y ganar la Presidencia de la República para suceder al Presidente López Obrador para profundizar el cambio democrático, la transición política que en 2018 se inició”, detalló.