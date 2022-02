No descarta AMLO que en ataque de normalistas en caseta Palo Blanco haya habido delincuencia infiltrada

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no descartó en su conferencia mañanera de hoy, 7 de febrero de 2022, que en el ataque de normalistas en la caseta Palo Blanco, en Guerrero, haya habido delincuencia infiltrada.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los normalistas de Ayotzinapa no actuar con violencia, ya que ponen en riesgo la vida de otras personas.

“Quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede ver rebelde sin causa, entonces que dialoguen he dado la instrucción que los reciban”, señaló AMLO.