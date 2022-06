Nodal ahora arremete contra Bad Bunny: “Hasta para decir estupideces hay que tener talento”

Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán mediático en las últimas semanas y no hay indicios de que esto termine. En redes sociales fueron tendencia algunos comentarios extraídos de una entrevista con Nodal sobre el reguetón y una de sus principales figuras, Bad Bunny.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”, dijo Nodal en una entrevista con la revista Rolling Stone en Español.

“A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘si tu novio no te m*** el c***, pa’ eso que no m***’, pero hay que tener talento para hacerlo”.

Aunque nunca menciona a Bad Bunny por nombre en esta crítica disfrazada de cumplido, Nodal hace referencia a la letra de uno de los éxitos del puertorriqueño, una polémica canción de nombre Safaera.

Nodal agrega que cantar “de marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida”, en referencia a los temas que abordan los temas del género urbano.

“No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”.

A inicios de este mes Nodal sostuvo un pleito a través de Instagram con J Balvin, colaborador cercano de Bad Bunny. Durante el intercambio de insultos, el artista mexicano alegó que él sí tiene talento, y que la música del reguetonero “no llena nada”.

En la misma entrevista con el medio citado, Nodal insinúa que no siente mucha admiración por los actos musicales que hoy encabezan las tablas de popularidad.

“Pero mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”.

En redes sociales los fans de Bad Bunny interpretaron las indirectas de Nodal como un intento de colgarse de la fama de estrellas más famosas. El artista puertorriqueño no se ha pronunciado sobre la controversia más reciente.

Fuente: Televisa