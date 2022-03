Novak Djokovic y tenistas rusos sí podrán jugar en Roland Garros

“Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil”, dijo Medvedev. “Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias… Estoy a favor de la paz”.

