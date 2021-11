Novia de Jeff Bezos coquetea a Leonardo DiCaprio; el multimillonario manda mensaje al actor

Lauren Sánchez, novia del multimillonario Jeff Bezos, considerado el hombre más rico del mundo, fue captada coqueteándole al actor Leonardo DiCaprio durante un evento en la que se dieron cita figuras del espectáculo e importantes empresarios.

El video donde la novia de Bezos no pudo evitar coquetear con DiCaprio se hizo viral en redes sociales.

El clip del que todo el mundo habla muestra a una sonriente Lauren, que se deshace en atenciones para el ganador del Oscar, mientras Jeff se mantiene a sus espaldas.

La atención de Sánchez hacia DiCaprio hizo que las redes se llenaran de burlas, donde varios internautas sugirieron que bezos ya había perdido la batalla contra DiCaprio.

El multimillonario reaccionó ante la escena y horas después amenazó en broma, a través de Twitter, a DiCaprio.

Bezos se unió a las bromas y burlas y publicó una fotografía en redes sociales en la cual se puede leer: “Leo, ven aquí, quiero mostrarte algo”, junto a una foto en la que aparece apoyado en un letrero en el que se puede leer: “¡Peligro! Acantilado escarpado. Caída fatal”.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021